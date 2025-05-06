В России ужесточат наказание для пособников финансовых мошенников

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий уголовную ответственность для так называемых «дропперов» — лиц, помогающих мошенникам обналичивать и скрывать похищенные деньги, пишет «Парламентская газета» .

Согласно новым нормам, за передачу банковской карты третьим лицам за вознаграждение предусмотрены санкции от крупного штрафа (100-300 тыс. рублей) до двух лет ограничения свободы. Более строгое наказание — до шести лет лишения свободы с миллионным штрафом — ждет тех, кто специально оформлял карты для преступных целей или использовал чужие платежные данные.

Законопроект вводит три новых состава преступления: передачу электронных платежных средств для незаконных операций, совершение финансовых операций по указанию мошенников, приобретение банковских продуктов специально для преступной деятельности.

«Эти меры перекроют каналы обналичивания украденных средств и защитят граждан от финансовых преступлений», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Эксперты подчеркивают, что принятие закона устранит существующие правовые пробелы, позволявшие пособникам мошенников избегать ответственности.

Документ, направленный на борьбу с киберпреступностью, получил приоритетный статус и будет рассмотрен в ближайшее время.