Социолог объяснил, почему россияне позже вступают в брак

Раньше одиноких девушек 25 лет уже считали старыми для замужества, а одиноких мужчин после 30 — убежденными холостяками. В настоящее же время все изменилось: в современной России женщины в среднем выходят замуж в 33,2 года, а мужчины женятся примерно в 35,3 года. Социолог и основатель коммуникационного агентства Юрий Нестеренко объяснил, почему так произошло, сообщает «Вечерняя Москва».

Несмотря на то, что россияне стали создавать семьи позже, количество браков растет. Если в 2021 году было подано 1,1 миллиона заявлений на регистрацию брака, то к 2024 году их число выросло до 2,76 миллиона.

По словам Нестеренко, такая тенденция более позднего вступления в брак наблюдается не только в России. Во всей развитой Европе люди женятся все позже. Это происходит уже много лет, потому что молодые люди сначала хотят получить образование, найти хорошую работу и заработать деньги, а уже потом думать о семье. К тому же современная медицина позволяет иметь детей позже, а контрацептивы помогают планировать беременность.

На данный момент образованные женщины часто ставят профессиональный рост на первое место. Во многих развитых странах (Россия не исключение) девушки не останавливаются на бакалавриате, а идут учиться дальше — в магистратуру и аспирантуру. Из-за этого они позже создают семьи. По словам социолога, раньше наличие собственного жилья сильно влияло на решение пожениться, но теперь этот фактор уже не так важен, как 20 лет назад.

Власти пытаются что-то делать с текущей ситуацией, но специалисты считают, что просто платить деньги за регистрацию брака — не лучшее решение проблемы. Такой подход вряд ли серьезно повлияет на общую картину.