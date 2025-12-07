Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») напомнил, что социальные пенсии в РФ проиндексируют на 6,8% с 1 апреля, сообщает РИА Новости .

Социальные пенсии назначают инвалидам с детства и детям-инвалидам. Также социальные пенсии по старости положены людям, которые не работали или не смогли набрать необходимый для страховой пенсии стаж и коэффициенты.

«Государственные пенсии положены, например, награжденным знаком „Жителю блокадного Ленинграда“ или людям, пострадавшим от радиационных катастроф», — отметил депутат.

Правительством обещана индексация социальных выплат на 2026 год: для неработающих пенсионеров и для других категорий. Размер индексации составит 7,6%, что является стандартным средним показателем. Однако есть нюанс, о котором следует помнить, сообщила РИАМО председатель независимого профсоюза «Новый труд» Дарья Митина.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева заявила, что предложение установить минимальную пенсию в 50 тыс. рублей является популистским и не подкреплено расчетами.

