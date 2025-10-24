Социальная сеть «ВКонтакте» вновь доступна для пользователей в Белоруссии
Доступ к «ВКонтакте» восстановлен на территории Беларуси
Социальная сеть «ВКонтакте» и все ее сервисы возобновили работу на территории Белоруссии после временной блокировки.
Как сообщили газете «Известия» в пресс-службе платформы, доступ восстановлен в штатном режиме.
Ранее 24 октября по представлению Комитета государственной безопасности республики был введен временный запрет на использование соцсети.
Конкретные причины как блокировки, так и последующего восстановления доступа официально не раскрываются.