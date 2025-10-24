В Белоруссии заблокировали соцсеть «ВКонтакте»

сегодня в 21:46

На территории Республики Беларусь заблокировали доступ к российской социальной сети «ВКонтакте». К настоящему моменту длительность ограничения неизвестна, сообщает государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания .

«На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен», — говорится в сообщении.

К сообщению приложен скриншот «Списка ограниченного доступа» интернет-ресурсов. Согласно документу, сайт vk.com был включен в этот список в пятницу, 24 октября.

Ранее стало известно, что российская платежная система «Мир» может попасть в очередной пакет санкций Евросоюза.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.