Сотрудники Волгоградской ИК-19 поощряли заключенных самогоном и телефонами

Заключенные в ИК-19 в Волгоградской области, где произошел захват заложников, могли приобрести любые телефоны, дополнительные передачи, свидания и технику за отдельную плату, сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что до 2021 года заключенным могли приобрести практически любой телефон: от кнопочного до айфона.Цена варьировалась от 5 до 40 и более тыс. рублей. После 2021 года в колонии начали проводить более частые и серьезные обыски, что сказалось на возможностях покупки техники, отмечает канал.

Заключенные через определенных людей могли дополнительно заработать. На территории ИК-19 был самогонный аппарат, с помощью которого арестанты гнали самогон из браги.

Главное управление ФСИН России сообщило, что сотрудники, пережившие захват заложников в ИК-19 Волгоградской области, находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Медики оценивают состояние госпитализированных сотрудников ФСИН после бунта в колонии как тяжелое. Они делают все возможное, чтобы спасти им жизни и здоровье.

Среди госпитализированных находится начальник ИК-19 Андрей Девятов. Он попал в заложники в числе первых сотрудников ФСИН. Арестанты нанесли ему травмы молотком по голове.

Позднее спецназ ликвидировал всех четверых бунтарей, напавших на сотрудников. Во время беспорядков также пострадал один арестант, который пытался спасти сотрудников ФСИН.

Четверо сотрудников исправительной колонии № 19 в Суровикино Волгоградской области погибли в результате захвата заложников террористами.