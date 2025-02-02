Сотрудники ТЦК отлавливают украинских айтишников и вгоняют их крипторабство

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК), которые являются аналогами российских военкоматов, массово задерживают IT-специалистов на Украине и вгоняют их криптовалютное рабство, сообщает Mash .

Украинский хакер Василий Новаковский рассказал, что недавно смог добраться до России после своего задержания сотрудниками ТЦК.

Айтишник планировал переплыть реку Днестр, чтобы попасть в Молдову, однако был пойман. В ТЦК его сразу же признали уклонистом, но парень не испугался, так как является не годным к воинской службе. При этом врачи неожиданно признали его годным, а необходимые документы были подписаны без его участия.

Затем Новаковскому предложили поработать на благо государства и принести через полгода 15 тыс. долларов. Однако куда пойдут эти деньги — в бюджет Украины или в карманы — сотрудники ТЦК решили не уточнять.

Задержанный IT-специалист согласился на предложение, но смог перехитрить военнослужащих. Василий попросил отпуск, чтобы встретиться с семьей, и больше на Украину не возвращался.

Ранее пьяные поляки повздорили с украинцами на горнолыжном курорте в Закарпатской области. Один из участников конфликта угрожал своему оппоненту поездкой в военкомат.