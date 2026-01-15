Сотрудники «Мособлпожспаса» провели рейды по пожарной безопасности в Подмосковье

Работники пожарно-спасательных частей «Мособлпожспаса» 14 января провели профилактические беседы с жителями округов Ступино, Серпухов и Серебряные Пруды о правилах безопасности в зимний период, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В среду, 14 января, сотрудники 271-й, 269-й, 207-й и 332-й пожарно-спасательных частей «Мособлпожспаса» провели профилактические рейды в районах выезда своих подразделений в округах Ступино, Серпухов и Серебряные Пруды.

Первый заместитель начальника территориального управления №13 Александр Голяк пояснил, что цель бесед — напомнить жителям о правилах пожарной безопасности в быту и предотвратить возможные трагедии.

Во время рейдов огнеборцы рекомендовали не использовать электрообогреватели для сушки вещей, не перекаливать печи, не оставлять обогреватели включенными на ночь и не размещать их рядом с занавесками. Жителям советовали проверять исправность электропроводки и обогревательных приборов, не оставлять топящиеся печи без присмотра и иметь под рукой средства для тушения пожара.

Специалисты напомнили, как действовать при возгорании, и предупредили об опасности выхода на тонкий лед и катания на стихийных горках. Для закрепления информации жителям раздали профилактические памятки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.