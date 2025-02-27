В Подмосковье проходит первый специальный молодежный форум «На государственной службе». Участие в нем принимают около 1 000 молодых специалистов из Московской области — сотрудников прокуратуры, МВД, налоговой службы, Госавтоинспекции, МЧС, представителей региональных ведомств, а также муниципальных служащих. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Организатором форума выступает министерство информации и молодежной политики региона совместно с Прокуратурой Московской области.

Масштабное мероприятие — часть флагманского межрегионального молодежного форума Подмосковья «Мы — Россия», который проводится с 2023 года. Он нацелен на формирование у молодого поколения осознанного отношения к своей стране, ее традициям и ценностям, а также саморазвитие. Ребята встречаются с топовыми спикерами, которые обсуждают с ними самые разные темы — от геополитики до информационной безопасности.

«Я благодарю губернатора Московской области за поддержку идеи проведения этого форума. Общаясь с вами, молодыми чиновниками, правоохранителями, офицерами, мы понимаем, что вы профессиональные, эффективные люди, управленцы, но при этом коридор восприятия окружающей действительности многих несколько сужен.Мне кажется, крайне важно выйти из подобной узкопрофессиональной матрицы, посмотреть, что происходит вокруг, осмыслить глобальные события, в которых мы живем, чтобы быть способным к принятию правильных решений. Я надеюсь, что сегодняшний форум поможет это сделать, Дезориентированный чиновник, тем более офицер, который не способен осознать истинное предназначение своего служения, представляет собой проблему для государства. Поэтому крайне важно быть способным отличить добро от зла, истину от лжи, особенно в нынешнее очень динамично развивающееся время», — сказал прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Среди спикеров, которые выступили перед ребятами, известный российский философ и политолог Александр Дугин.

«Замечательно, что сегодня здесь собралась молодежь, госслужащие. Одна из самых важных миссий молодого человека — стать по-настоящему гражданином своей Родины, участвовать в строительстве государства, служить Отечеству. Это очень благородно и вызывает глубокое уважение. Приятно видеть молодые лица на государственной службе. Я благодарен Андрею Юрьевичу Воробьеву, правительству Московской области за то внимание, которое уделяется патриотическому воспитанию. Мне кажется, сейчас, как никогда в нашей истории, важно представление о том, кто мы, что такое быть русским, гражданином такой великой страны, как Россия», — сказал Александр Дугин.

Участники форума «На государственной службе» имеют возможность не только слушать лекции, но и могут задавать вопросы спикерам, в числе которых также народный артист России Никита Михалков, журналисты-пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус), а также заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

Кроме того, в рамках мероприятия для участников выступят известные артисты — Александр Скляр, Сергей Галанин, Вадим Самойлов («Агата Кристи»), Джанго и группа «7Б».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.