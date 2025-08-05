Сотрудники МЧС раздали более 100 л воды на КПП «Верхний Ларс»

Сотрудники МЧС России организовали раздачу воды в жару на КПП «Верхний Ларс». В общей сложности граждане получили более 100 литров жидкости, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале .

«Верхний Ларс» — это пункт пропуска через российско-грузинскую границу на территории Республики Северная Осетия-Алания. Так как многим людям приходится стоять в очереди на КПП в жару, МЧС решило помочь им справиться с высокой температурой.

Сотрудники раздали выше 200 бутылок с водой водителям и пассажирам транспортных средств, находящимся на пункте пропуска. Судя по опубликованным кадрам, граждане были рады оказанной им помощи: они улыбались и благодарили специалистов.

Раздача воды были реализована главой Республики Северная Осетия-Алания, администрацией города Владикавказа совместно с региональным управлением МЧС России.

Ранее около 2 тыс. бутылок с питьевой водой раздали пассажирам в Подмосковье. Процесс был организован таким образом, чтобы не мешать людям пользоваться автобусами.