Сотрудник военного предприятия в Дубне расписал бирки от ключей антивоенными лозунгами

Семь лет тюрьмы за фейки о ВС РФ грозит работнику военного предприятия в Дубне

В машиностроительном конструкторском бюро «Радуга», входящем в состав госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение», неизвестный расписал бирки от ключей лозунгами, дискредитирующими ВС РФ. Теперь ему грозит семь лет тюрьмы, сообщает Baza .

«Художником» оказался сотрудник предприятия в Дубне — 47-летний инженер конструкторского бюро. Он начал делать надписи в конце января. Лозунги с фейками о действиях российской армии в ЛДНР появлялись на бирках от ключей, которыми закрывали ячейки для хранения телефонов.

Для поиска расписывающего бирки человека работу предприятия пришлось остановить. Оказалось, что со стороны сотрудника это уже второе подобное нарушение.

13 мая в отношении его было возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ. Теперь ему грозит семь лет тюрьмы и возмещение простоя военного предприятия на сумму 237 тыс. рублей.

Ранее Тверской райсуд Москвы признал скандального блогера Анастасию Ивлееву виновной в публичной дискредитации российской армии. Теперь ей придется оплатить административный штраф в размере 50 тыс. рублей.