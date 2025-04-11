Сотни молодых людей людей пришли на прощание с Пашей Техником в Лефортово

Около 500 людей пришли на прощание с лидером андеграунд рэп-группы Kunteynir Пашей Техником (Павлом Ивлевым) в московском районе Лефортово. Большинство из пришедших — молодые люди, в том числе несовершеннолетние, сообщает SHOT .

Прощание проходит в Храме Петра и Павла на улице Солдатская. На церемонию пришли как ценители музыки Техника, так и его родственники с друзьями, передавал корреспондент РИАМО.

Паша Техник родился в Лефортово и неоднократно упоминал родной район в своем творчестве.

Близкие рэпера рассказывали, что Ивлева похоронят не в костюме, а брендовых вещах, которые носил андеграунд-рэпер.

Паша Техник умер 4 апреля в больнице Таиланда после экстренной госпитализации и введения в кому. Близкие допускали, что скандального рэпера госпитализировали из-за употребления наркотиков.