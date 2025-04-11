Поклонники собрались на прощание с Пашей Техником в Москве

Фанаты музыки, близкие и родные собираются, чтобы проститься с известным рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым) в храме Петра и Павла в столичном районе Лефортово, передает корреспондент РИАМО.

Вскоре священники проведут отпевание Паши Техника.

Рэпер скончался на 41-м году жизни. Судьба музыканта сложилось тяжелой и неоднозначной. Многие говорят, что рэпера погубило его пристрастие к запрещенным веществам. В то же время его поклонники уверены, что Паша Техник умел устроить шоу и развлечь публику.

Ранее рэпер Джиган заявил, что Паша Техник «пришел туда, куда хотел прийти».