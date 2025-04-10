«Пришел туда, куда хотел»: Джиган высказался о смерти Паши Техника

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Джиган о смерти Паши Техника: человек пришел туда, куда хотел прийти

На разогреве перед Русской музыкальной премией телеканала RU.TV певец Джиган прокомментировал уход из жизни андерграундного рэпера Паши Техника, сообщает NEWS.ru .

«Человек пришел туда, куда хотел прийти. Как говорится, царствие ему небесное», — сказал Джиган.

Между тем стали известны дата, время и место прощания с Пашей Техником. Похороны состоятся на Николо-Архангельском кладбище.

Артист ушел из жизни 4 апреля в больнице в Таиланде. Ему было 40 лет.

Паша Техник — легенда российского рэп-андерграунда. Он долгое время страдал от зависимостей.