«Пришел туда, куда хотел»: Джиган высказался о смерти Паши Техника
Джиган о смерти Паши Техника: человек пришел туда, куда хотел прийти
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На разогреве перед Русской музыкальной премией телеканала RU.TV певец Джиган прокомментировал уход из жизни андерграундного рэпера Паши Техника, сообщает NEWS.ru.
«Человек пришел туда, куда хотел прийти. Как говорится, царствие ему небесное», — сказал Джиган.
Между тем стали известны дата, время и место прощания с Пашей Техником. Похороны состоятся на Николо-Архангельском кладбище.
Артист ушел из жизни 4 апреля в больнице в Таиланде. Ему было 40 лет.
Паша Техник — легенда российского рэп-андерграунда. Он долгое время страдал от зависимостей.