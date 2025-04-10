Родное Лефортово: объявлены время и место прощания с Пашей Техником

Церемония прощания с лидером андеграунд рэп-группы Kunteynir Пашей Техником (Павлом Ивлевым) пройдет в полдень 11 апреля в Лефортово. Похороны состоятся на Николо-Архангельском кладбище, сообщила экс-супруга музыканта Ева Карицкая в своем Telegram-канале со ссылкой на проект «Выжившие».

Прощание пройдет в Храме Петра и Павла на улице Солдатской. Церемония будет открытой. Всех, кто планирует прийти попрощаться с рэпером, попросили не приносить с собой средства самообороны, а также баннеры и флаги, не относящиеся к творчеству Техника.

Во время интервью Паша Техник рассказывал, что Лефортово — его родной район. Многие слушатели также запомнили его строчку со скандального выступления на Versus Battle, которая впоследствии стала мемом: «Я с Лефортово, у меня вот досюда шорты».

Близкие заявляли, что Ивлева похоронят не в костюме, а в одежде премиум-брендов, которую он любил и всегда носил.

Паша Техник умер в больнице Таиланда 4 апреля. Рэперу было 40 лет. По мнению близких, смерть Техника связана с последствиями употребления наркотиков.