Сосед Лукашенко вспомнил, как вел себя Путин в гостях у белорусского коллеги

Житель агрогородка Александрия Могилевской области и сосед Александра Лукашенко Геннадий Николаенко вспомнил, как российский лидер Владимир Путин приезжал в гости к президенту Белоруссии, сообщает РИА Новости .

30 августа Лукашенко исполняется 70 лет. Он вырос в агрогородке Александрия, вход в который до сих пор никак не огорожен. При этом президент часто приезжает на малую родину. Рядом находится «Трофимова криница» — родник, который построил его дед.

Сюда белорусский лидер часто приглашает отдыхать иностранных гостей. В 2018 году в Александрию приезжал Путин. Сосед Лукашенко вспомнил, что сидел на лавке, когда два главы государства пешком прогуливались по поселку.

«Я баню топлю, на улице сижу. Они идут, я же не буду прятаться. Они: „Здравствуйте“ — и дальше пошли. Здоровается всегда», — рассказал Николаенко.

Потом Путин и Лукашенко сели на модернизированный автомобиль ГАЗ-69 60-х годов, который в народе называют «козел». В пресс-службе белорусского президента тогда рассказали, что главы государства попробовали драники и блины с печи и выпили целебной и чистой воды из родника.

Ранее Лукашенко заявил, что его стране ежедневно поступают предложения отказаться от союза с Россией и присоединиться к Украине в противостоянии с Москвой. Он подчеркнул, что говорит об этом, чтобы правительство и народ Белоруссии понимали, в какой обстановке живет республика.