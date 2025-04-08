«Сорок сороков» предложили создать реестр россиян, находящихся в браке

Центр «Сорок сороков» предложил Государственной думе рассмотреть вопрос о создании в России реестра граждан, состоящих в браке. Правозащитники считают, что доступность информации о семейном положении человека поможет уменьшить число случаев, когда женщины становятся жертвами обмана и воспитывают детей в одиночку, сообщает Life.ru .

Представители организации ссылаются на статистику ВЦИОМа, указывающую на то, что 37% граждан России допускают измену в браке. Кроме того, по данным Росстата, около трети разводов в стране происходят из-за неверности одного из супругов. В связи с этим, правозащитники подчеркнули необходимость разработки системы проверки семейного статуса будущего партнера.

«Наличие этой функции и понимание того, что обман об отсутствии брака, если таковой имеется, может быть раскрыт, станет поводом задуматься, так ли нужно ставить под угрозу имеющийся брак, а добросовестному партнеру, который рассматривает возможность серьезных отношений, поможет удостовериться в честности и искренности намерений того, с кем вступает в романтические отношения», — отметили в центре.

Предполагается, что выявление неверных супругов будет осуществляться через портал «Госуслуги»: пользователи смогут направлять запросы в органы ЗАГС для подтверждения или опровержения факта регистрации брака.

Соответствующее предложение с данной инициативой уже было адресовано главе Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной.