Сомнолог объяснил, что биологические часы не зависят от времени суток

Врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал, что циркадные ритмы человека запускаются не по астрономическому времени, а в момент пробуждения и попадания дневного света на сетчатку глаза. Для поддержания здоровья важно просыпаться в одно и то же время, сообщает Общественная Служба Новостей .

Циркадные ритмы — это внутренние биологические часы, которые регулируют цикл сна и бодрствования, обмен веществ и выработку гормонов.

Эксперт пояснил, что циркадные ритмы запускаются в момент пробуждения, когда на сетчатку глаза попадает дневной свет, даже если он искусственный. Поэтому не столь важно, когда человек ложится спать, главное — просыпаться в одно и то же время. Нарушение режима может привести к стрессу, бессоннице, ожирению и другим проблемам со здоровьем.

Кудинов отметил, что классические советы, например, не есть после шести вечера или ложиться спать до полуночи, подходят только тем, кто просыпается очень рано. Для других людей эти рекомендации смещаются по времени. Эксперт подчеркнул, что современные условия позволяют регулировать циркадные ритмы с помощью искусственного освещения, поэтому главное — соблюдать регулярность пробуждения.

Сомнолог предупредил, что постоянное нарушение циркадных ритмов может вызвать социальный джетлаг, ухудшение качества сна, снижение иммунитета и увеличение риска серьезных заболеваний. Он добавил, что людям, работающим в ночные смены, рекомендуется придерживаться стабильного режима сна и бодрствования, чтобы минимизировать вред для здоровья.

