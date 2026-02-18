Соловьев предложил выкидывать людей из окон в «Москва Сити»

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев заявил, что людей, которые воруют деньги, нужно выбрасывать из окон в «Москва Сити». Такое заявление он сделал в Екатеринбурге на форуме по кибербезопасности, сообщает MSK1.RU .

«Не важно, кто у тебя своровал деньги, вопрос — как он их вывел. Если кому-то после нашего эфира понадобятся пароли, явки, адреса — их знают все: город Москва, „Сити“, конкретные офисы», — высказался Соловьев.

Он призвал приезжать на грузовиках и забирать деньги. А людей, по его словам, можно «самоходом» выбросить прямо из окон.

«Так будет и надежнее, и другим пример», — подытожил телеведущий.

Ранее суд вынес приговор группе преступников, планировавших убийство журналиста. Главному организатору этого покушения назначено пожизненное заключение.

