Солдаты ВСУ получают премию за раненых и убитых представителей российских СМИ
Первый зампред комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александр Малькевич заявил, что ВСУ специально охотятся на российских журналистов. По его словам, бойцы получают премии за каждого раненого или убитого представителя СМИ, сообщает ТАСС.
Малькевич заявил, что украинские солдаты ведут явную охоту на журналистов. По его словам, ВСУ фиксируют синие жилеты с надписью «Пресса». С помощью спутниковой связи и дронов они контролируют перемещения сотрудников СМИ на территории фронта.
«Они прекрасно знают, что это мирная группа, они прекрасно видят, что это журналисты, и бьют по ним сознательно для того, чтобы не дать нашим товарищам рассказывать правду. К тому же это дополнительный элемент устрашения», — заявил Малькевич.
Он также отметил, что бойцы ВСУ получают денежное вознаграждение за каждого раненого или убитого российского журналиста. Представитель ОП уверен, что так Киев мстит за проигранные реальную и информационную войны. Малькевич предложил ввести дополнительные социальные гарантии для сотрудников СМИ, которые работают в прифронтовых зонах.
Ранее в районе луганского города Кременная (Северодонецкий район) ВСУ обстреляли российских журналистов. Огонь открыли по съемочной группе «Вести Луганск». Оператор получил ранение в ногу, а журналист — контузию.