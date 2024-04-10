Солдаты ВСУ получают премию за раненых и убитых представителей российских СМИ

Первый зампред комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александр Малькевич заявил, что ВСУ специально охотятся на российских журналистов. По его словам, бойцы получают премии за каждого раненого или убитого представителя СМИ, сообщает ТАСС .

Малькевич заявил, что украинские солдаты ведут явную охоту на журналистов. По его словам, ВСУ фиксируют синие жилеты с надписью «Пресса». С помощью спутниковой связи и дронов они контролируют перемещения сотрудников СМИ на территории фронта.

«Они прекрасно знают, что это мирная группа, они прекрасно видят, что это журналисты, и бьют по ним сознательно для того, чтобы не дать нашим товарищам рассказывать правду. К тому же это дополнительный элемент устрашения», — заявил Малькевич.

Он также отметил, что бойцы ВСУ получают денежное вознаграждение за каждого раненого или убитого российского журналиста. Представитель ОП уверен, что так Киев мстит за проигранные реальную и информационную войны. Малькевич предложил ввести дополнительные социальные гарантии для сотрудников СМИ, которые работают в прифронтовых зонах.

Ранее в районе луганского города Кременная (Северодонецкий район) ВСУ обстреляли российских журналистов. Огонь открыли по съемочной группе «Вести Луганск». Оператор получил ранение в ногу, а журналист — контузию.