сегодня в 19:43

Снегопады в Москве пошли на убыль вечером 4 марта

Москву 4 марта накрыли снегопады. Днем они преодолели свою пиковую форму и к вечеру пошли на убыль, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, снегопады будут идти с перерывами, но полностью осадки не исчезнут. Вечером в столице местами ожидается небольшой снег, который продолжится до конца дня и сохранится ночью.

Леус продемонстрировал кадры перемещения зоны осадков. На видео запечатлено, как сильные осадки сменяются умеренными и слабыми.

Температура в среду в Москве держится на уровне от 0 до 2 градусов. Сохраняется гололедица.

Ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода весной 2026 года в Москве и Подмосковье. Читайте об этом в материале РИАМО.

