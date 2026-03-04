сегодня в 07:15

Мокрый снег и гололедица будут в Московском регионе 4 марта

Днем 4 марта в Москве и области ожидается от 0 до 2 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Днем в среду в Московском регионе будет облачная погода. Ожидаются мокрый снег и гололедица.

Ветер будет южный, юго-западный. Скорость — от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе ожидается от -2 до 0 градусов. Будут облачная погода, мокрый снег, гололедица.

Ветер ожидается западный, северо-западный. Скорость — от четырех до девяти метров в секунду.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.