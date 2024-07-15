СМИ: Трампа при покушении спасла уроженка России по имени Ирина

В Сети появилась информация, что экс-президента США Дональда Трампа по время покушения спасла, накрыв собой, секьюрити-уроженка Рязанской области Ирина, сообщает SHOT .

Заголовки о личности спасшей Трампа женщины появились в СМИ. В материалах говорится, что секьюрити – якобы уроженка Рязанской области. Она каратистка, воспитанница местной спортшколы, уехавшая в США в 2000 году.

Выяснилось, что те люди, на которых ссылались авторы подобных публикаций, на самом деле не узнают эту женщину.

Покушение на Трампа произошло в субботу. В экс-президента США произвели выстрел, пуля попала ему в верхнюю часть правого уха, после чего он упал вниз. Сверху Трампа накрыли своими телами агенты Секретной службы.