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Следствие устанавливает точный ущерб по делу о некачественных сухпайках для ВС РФ

Следователи ведут работу по установлению точного ущерба, причиненного фигурантами по уголовному делу о поставках некачественного питания для нужд Минобороны РФ, сообщает РИА Новости .

Это следует из судебных документов по делу.

Суд также решил удовлетворить ходатайство следователя и продлить срок содержания под стражей фигурантов дела.

Ранее Министерство обороны России стало потерпевшей стороной по уголовному делу о присвоении средств в размере не менее 1,3 млрд рублей по контракту о поставке сухпайков.

По данному делу 26 июля был арестован экс-замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков и бывшие топ-менеджеры компании Грязинского пищевого комбината Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова.