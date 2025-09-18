Следствие просит отпустить главреда Baza Трифонова под домашний арест

Следствие просит Замоскворецкий суд столицы отпустить из СИЗО под домашний арест главного редактора издания Bazа Глеба Трифонова, а также сотрудницу канала Татьяну Лукьянову, сообщает РИА Новости .

«Зарегистрированы материалы об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Трифонову Г. А. и Лукьяновой Т. В.», — следует из данных суда.

Пока адвокат главреда Baza Алексей Михальчик не стал комментировать возможное изменение меры пресечения в отношении своего подзащитного.

До этого он рассказал, что во время проведения очных ставок полицейские, которых обвиняют в продаже информации представителям СМИ, не смогли самостоятельно идентифицировать Трифонова и опознали его только после прямого указания следователя.

До этого Мосгорсуд не стал менять меру пресечения Трифонову. Он будет находиться в СИЗО до 20 сентября 2025 года.

