Сладков: в зоне СВО начали использовать «дроны с проводами»

сегодня в 22:21

Российская армия начала использовать в зоне СВО противорадиолокационные дроны «с проводами», сообщил военкор Александр Сладков.

В российской армии начали массово применять так называемые проводные коптеры. Беспилотники преодолевают расстояние в 10 км и не боятся РЭБ противника.

«По сути, это летающие противотанковые ракеты! Корректируемые оператором по видеосигналу. Если мы успеем первыми насытить свои боевые подразделения такими БЛА, мы можем рассчитывать на „снятие пенки“!», — написал журналист в своем Telegram-канале.

По словам военкора, могут появиться аналогичные летательные аппараты, но с реактивными двигателями.

Ранее сообщалось об испытательном полете новейшего российского БПЛА «Охотник» с современной бомбой на борту.