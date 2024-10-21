Сладков: в зоне СВО начали использовать «дроны с проводами»
Военкор Сладков рассказал о противорадиолокационных российских дронах
Российская армия начала использовать в зоне СВО противорадиолокационные дроны «с проводами», сообщил военкор Александр Сладков.
В российской армии начали массово применять так называемые проводные коптеры. Беспилотники преодолевают расстояние в 10 км и не боятся РЭБ противника.
«По сути, это летающие противотанковые ракеты! Корректируемые оператором по видеосигналу. Если мы успеем первыми насытить свои боевые подразделения такими БЛА, мы можем рассчитывать на „снятие пенки“!», — написал журналист в своем Telegram-канале.
По словам военкора, могут появиться аналогичные летательные аппараты, но с реактивными двигателями.
Ранее сообщалось об испытательном полете новейшего российского БПЛА «Охотник» с современной бомбой на борту.