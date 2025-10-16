Скончался жавший Путину руку 9 мая ветеран ВОВ Кизюн

Генерал-полковник Кизюн, который жал руку Путину 9 мая, умер в 97 лет

Ветеран Великой Отечественной войны, регулярный участник парада Победы генерал-полковник Николай Кизюн умер в 97 лет. В 2021 году мужчина жал руку президенту РФ Владимиру Путину, рассказала RT дочь пенсионера.

В разговоре с журналистами она поделилась, что гордится папой. Мужчина был патриотом, на протяжении жизни заботился о людях, оказывал им помощь.

По словам дочери, Кизюн один раз помог библиотекарю. Во время разгрузки у него украли книги, которые дорого стоили.

Дочь отметила, что ветеран ВОВ покрыл библиотекарю недостачу.

В 2024 году ветерана обманули. Сноха вместе с юристом, предположительно, заставили мужчину отказаться от наследства умершего сына в пользу нее. Недавно пенсионеру удалось вернуть права на жилье с помощью прокуратуры. Кизюн получил квартиру в качестве наследства от сына. Суд встал на сторону пенсионера.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.