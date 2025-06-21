Жителям РФ не нужны материальные средства, чтобы рожать детей. Только лишь денежные выплаты, среди которых материнский капитал, не позволят решить демографическую проблему, сказал протоиерей Андрей Ткачев. Об этом сообщает URA.ru .

Он отметил, что есть множество россиян, которые рожают по несколько детей, даже не обладая большим достатком. Это счастливые семьи, где родители не разводятся. Дать им средства или нет, ничего не изменится, потому что «в голове порядок», заявил протоиерей.

«Если в голове дырка лишняя, то сколько этих денег ни дай — не поможет. Будет не в коня корм», — сказал Ткачев.

Он считает, что для улучшения демографии нужно решать вопросы с использованием моральных и духовных методов, а не только материальных стимулов. По мнению Ткачева, проблема в том, что некоторые люди не хотят рожать даже с деньгами.

Ранее Ткачев сказал, что в РФ бездетных мужчин нужно обложить налогом. Это позволит стигматизировать их образ жизни.