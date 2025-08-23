Скандального блогера Арсена Маркаряна задержали в Московском регионе

Его подозревают в преступлениях по части 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета).

Как считает следствие, не позднее 25 февраля этого года блогер, зная о популярности одного из видеохостингов, разместил там для всех видеозапись, содержащую оскорбления памяти защитников Отечества.

Ранее его объявили в розыск.

В ходе совместной работы следователей московского главка СК РФ и оперативников Маркарян задержан на территории Московского региона. В ближайшее время мужчину доставят в следственный отдел, где его допросят.

Ранее в соцсетях появились фотографии Маркаряна на фоне Кремля и храма Василия Блаженного в Москве. Блогер ненавидит женщин, а также оскорблял бойцов СВО.

Блогер начинал карьеру с советов по питанию. Но в 2017 году Маркарян начал создавать шокирующий контент. Один который является его вебинар «Шл*хоброня». В нем он учит мужчин противостоять женским манипуляциям, при этом называя женщин примитивными «животными». Также в отношении него было заведено уголовное дело о реабилитации нацизма.