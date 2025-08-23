Ненавидящий женщин блогер Арсен Маркарян может быть в России

В Сети появилось фото блогера Арсена Маркаряна на фоне Кремля и храма Василия Блаженного в Москве. Есть предположения, что блогер, ненавидящий женщин и оскорблявший бойцов специальной военной операции, находится в России, пишет Telegram-канал «112» .

Правоохранительным органам предстоит проверить информацию и установить местонахождение блогера.

Ранее Маркарян неоднократно негативно высказывался о российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, их семьях и представителях силовых структур. Он также выражал поддержку украинским вооруженным силам и призывал к нанесению ударов по российским городам.

Остается надеяться, что если информация подтвердится, блогер не будет распространять свой сомнительный контент на территории страны, а правоохранительные органы примут соответствующие меры.

