Уголовное дело завели на блогера Арсена Маркаряна

В отношении блогера Арсена Маркаряна, который, возможно, приехал в РФ, расследуется дело о реабилитации нацизма, сообщает «112» .

Ранее в соцсетях были размещены фотографии Маркаряна на фоне Кремля и храма Василия Блаженного в российской столице. Блогер ненавидит женщин, а также оскорблял бойцов СВО.

Мужчина попал под расследование весной этого года. Он негативно и с ненавистью отзывался о России из-за границы. Тогда же его объявили в розыск.

Блогер начинал карьеру с советов по питанию. Но в 2017 году Маркарян начал создавать шокирующий контент. Один который является его вебинар «Шлюхоброня». В нем он учит мужчин противостоять женским манипуляциям, при этом называя женщин примитивными «животными».