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СК возбудил дело после атаки ВСУ на Курскую область

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения ВСУ на Курскую область, сообщает пресс-служба ведомства .

Во вторник утром ВСУ напали на приграничные населенные пункты Курской области. Они обстреляли жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры.

Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовное дело. Ход расследования контролируется центральным аппаратом СК РФ. Ведомство устанавливает обстоятельства произошедшего, а также личности причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что из-за атаки ВСУ на Курскую область погибли и пострадали мирные жители.

В Минобороны России доложили, что диверсанты отступили на территорию Украины с потерями. ВС РФ продолжают наносить удары по противнику.