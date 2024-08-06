Еще 5 мирных жителей пострадали при атаке украинских сил на Курскую область

сегодня в 18:09

Смирнов: еще 5 человек пострадали при атаках БПЛА ВСУ в Курской области

Еще пятеро мирных жителей пострадали в результате атаки украинских беспилотников на приграничные районы Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Еще пятеро жителей приграничных районов Курской области ранены сегодня после атак украинских коптеров», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ранения получили жители населенных пунктов Белица, Новоивановка и Политотдельский.

Врио главы региона добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее Смирнов сообщал, что 1 человек погиб и 13 пострадали в результате массированного обстрела украинской стороны населенных пунктов Курской области.