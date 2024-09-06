СК предъявил обвинения генералу Муминджанову по делу о взятке

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Сотрудники главного военного следственного управления СК РФ выдвинули обвинение замкомандующему Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майору Валерию Муминджанову. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Генерал-майора обвиняют по части шестой статьи 290 Уголовного кодекса России — «получение взятки в особом крупном размере». Вину Муминджанов не признал.

Следком задержал генерал-майора 2 сентября. Его подозревают в получении взятки в размере 20 млн рублей.

За эту сумму, как считает следствие, Муминджанов заключал незаконные договора с коммерческими организациями на поставку обмундирования, в том числе в зону СВО. Сумма контрактов превысила 1,5 млрд рублей.

Ранее выяснилось, что сын Муминджанова живет в Москве в квартире за 30 млн рублей. Имущество расположено в элитном ЖК «Маршал» на улице Маршала Рыбалко.