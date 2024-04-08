Система-112 Подмосковья напомнила о плане действий при обнаружении запаха газа

Система-112 представляет собой инструмент для вызова экстренных служб по номеру «112» на всей территории России. Она работает по принципу «одного окна»: на звонок отвечает оператор, который может организовать отправку любой необходимой помощи - газовиков, пожарных, медиков или полиции с помощью специального программного обеспечения. Номер доступен в различных экстренных ситуациях, в том числе при обнаружении запаха газа в квартире, сообщает пресс-служба системы-112.

Газ представляет серьезную опасность, его взрыв может привести к человеческим жертвам и разрушениям. Поэтому каждый вызов обрабатывается как можно быстрее. Операторы системы-112 получают информацию от заявителя о событии и адресе, по которому необходима помощь. Бригады экстренной газовой службы направляются на место немедленно. В приложении «112 МО» можно отслеживать маршрут прибытия аварийной службы.

Каждый месяц на номер «112» поступает более 10 тысяч обращений, связанных с аварийной газовой службой. Число вызовов обычно растет осенью и зимой, когда газовое оборудование используется активнее, в том числе для отопления помещений.

При обнаружении запаха нужно сразу звонить в службу спасения. Региональная система-112 работает круглосуточно, 7 дней в неделю.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.



«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», - сказал Воробьев.