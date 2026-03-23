Синоптики не ожидают жары летом 2026 года в Прикамье

Синоптики не прогнозируют аномальной жары в Пермском крае летом 2026 года

Лето 2026 года в Пермском крае, по предварительным расчетам, пройдет без аномальной жары и может повторить сценарий 2024–2025 годов, сообщает properm.ru .

К такому выводу пришли авторы канала «Синоптика», проанализировав данные 12 климатических моделей. Речь идет о вероятностном прогнозе, окончательные оценки будут уточняться позже.

Специалисты ожидают стабилизацию ложбины низкого давления над Уралом. Эта модель согласуется с возможным переходом к новой фазе Эль-Ниньо. В теплой фазе индекс Южного колебания (SOI) становится отрицательным, что связано со снижением давления над Поволжьем и влияет на распределение температур в июле и августе.

В результате сильного тепла в Прикамье модели не показывают. Более выраженная положительная аномалия — до 1–1,5 градуса выше нормы — прогнозируется на юге европейской части России и на севере Сибири. В Москве и Санкт-Петербурге среднесезонная температура может превысить норму на 0,5–1 градус.

Таким образом, в Пермском крае лето, по предварительным оценкам, пройдет без продолжительных периодов изнуряющей жары. Синоптики подчеркивают, что прогноз остается вероятностным и может измениться.

