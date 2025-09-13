Синоптик: заморозки ожидаются в Центральной России, Поволжье и Урале
Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что ночные заморозки прогнозируются в ближайшие дни в регионах Центральной России, Поволжья, Урала и Сибири, сообщает РИА Новости.
В частности, заморозки 13 сентября прогнозируются в Московской области, в Пермском крае, ЛНР, Челябинской области.
«Там ночью до минус 2 градусов», — отметила она.
Кроме того, ночью похолодает в Рязанской, Ивановской, Владимирской областях.
В течение первых двух недель сентября 2025 года в российской столице не выпало ни капли осадков. Такое явление произошло впервые за 1,5 века.