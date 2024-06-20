Синоптик Тишковец: лимит на мегаливни в Москве исчерпан

Больше «камни с неба» падать не будут, мегаливни в Московском регионе подошли к концу, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

К полудню в столице воздух прогрелся до 24 градусов, но после прохождения грозового фронта температура упадет на 9 градусов. Сейчас регион в тылу циклона. Местами еще может пройти небольшой дождь, а 21 июня распогодится и посвежеет.

В эту ночь температура воздуха составит плюс 10-13 градусов, днем станет теплее — плюс 20-23 градуса. Такая же погода сохранится на выходных и в начале грядущей недели.

«Типичный „скандинавский“ — нежаркий и комфортный тип погоды. Лимит на мегаливни исчерпан!» — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

В столице из-за разгула стихии пострадали 4 человека. Один из пострадавших оказался в западне — в биотуалете, который упал дверью вниз. Также пострадал водитель джипа, на который упало дерево. В центре столицы ветер повалил забор, он накрыл женщину.