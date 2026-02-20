Синоптик: снег в Москве будет идти всю ночь

Снег в московском регионе будет идти в течение всей ближайшей ночи, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале .

«Снег в столичном регионе продолжится в течение всей ночи, причем в ее начале осадки местами еще могут быть сильными», — сообщил он.

При этом днем обновление суточного рекорда по количеству осадков 20 февраля не ожидается.

По словам синоптика, снежный максимум нынешней зимы, составляет 61 см, суточный рекорд по высоте снежного покрова, составляющий для 20 февраля 64 см, могут быть обновлены.

Циклон «Валли» принес мощнейший снегопад в Москву, а вместе с ним круглосуточную работу для коммунальщиков, а также трудности для автомобилистов и пешеходов. Из-за обильных осадков на дороге некоторые автобусы застревают в снегу и провоцируют образование огромных очередей на остановках.

Ранее власти Москвы сообщили, что коммунальщики будут работать в круглосуточном режиме, чтобы освободить пешеходные зоны и проезжие части от осадков как можно скорее. В городе также работают все пункты для плавления снега.

