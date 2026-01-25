Синоптик Шувалов: за вторник и среду в Москве выпадет 10—15 см снега

«В понедельник еще без осадков, только натекание облачности. Во вторник-среду (будут-ред. ) морозы нормальной январской величины — -4…-6 °С в дневные часы. И пойдет снег», — сказал Шувалов.

Синоптик добавил, что вторник, 27 января, станет самым снежным днем, а в среду осадки постепенно прекратятся. За эти два дня в Москве высота сугробов увеличится на 10-15 см.

Ранее в Московской области и столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных морозов, снега, метели.

