Синоптик предупредил, когда в Москве начнутся холода
На следующей неделе в Московский регион придет осенняя погода. При этом в воскресенье температура воздуха будет повышаться, а в понедельник и вторник станет по-летнему тепло — 22-24 градуса, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Об этом пишет RT.
Таким образом, ожидается всплеск температуры. Подобное событие нетипично для таких дат сентября, отметил Шувалов.
Однако сразу после этого температура воздуха начнет снижаться. 24 сентября будет похолодание до 15 градусов, а 26 сентября температура составит плюс 10 градусов, рассказал метеоролог.
Жители Московской области столкнутся с резким переходом температуры. При этом будет дуть сильный ветер. Не исключено и появление дождей. Однако оценивать их интенсивность пока еще рано, отметил Шувалов.
Первый снег в Москве и области может пойти в конце октября. Тогда возможно формирование устойчивого снежного покрова.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.