Синоптик предупредил, когда в Москве начнутся холода

Синоптик Шувалов: на следующей неделе в Москве похолодает до 10 градусов

На следующей неделе в Московский регион придет осенняя погода. При этом в воскресенье температура воздуха будет повышаться, а в понедельник и вторник станет по-летнему тепло — 22-24 градуса, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Об этом пишет RT .

Таким образом, ожидается всплеск температуры. Подобное событие нетипично для таких дат сентября, отметил Шувалов.

Однако сразу после этого температура воздуха начнет снижаться. 24 сентября будет похолодание до 15 градусов, а 26 сентября температура составит плюс 10 градусов, рассказал метеоролог.

Жители Московской области столкнутся с резким переходом температуры. При этом будет дуть сильный ветер. Не исключено и появление дождей. Однако оценивать их интенсивность пока еще рано, отметил Шувалов.

Первый снег в Москве и области может пойти в конце октября. Тогда возможно формирование устойчивого снежного покрова.

