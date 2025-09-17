Первый снег в Москве ожидается в конце октября

Первый снег в Москве и Подмосковье может появиться только в конце октября, когда сформируется устойчивый снежный покров, сообщает «Вечерняя Москва» .

В некоторых регионах Сибири уже выпал первый снег, однако в Москве и Подмосковье осадки в виде снега пока не ожидаются. Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова пояснила, что сентябрь в столичном регионе пройдет без дождей и завершится сухой погодой.

Позднякова отметила, что несмотря на понижение температуры, осадков в ближайшее время не будет. По ее словам, говорить о снеге можно будет не раньше начала октября, когда отдельные снежинки могут появиться на севере Подмосковья. Однако такие осадки не считаются первым снегом, поскольку снежный покров еще не формируется.

«Первый снег — это когда он уже ложится на землю и формирует пусть даже небольшой покров. Как правило, это случается в конце октября», — объяснила Позднякова.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов добавил, что прогнозировать осадки на срок более 10–15 дней сложно, однако по климатическим данным устойчивый снег в Москве обычно появляется в конце октября. Синоптик Александр Ильин сообщил, что дождливая осенняя погода придет в столицу в середине недели, а бабье лето завершится 17 сентября.