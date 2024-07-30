Синоптик Леус: закончилась магнитная буря, начавшаяся утром 30 июля
Фото - © Freepik
Магнитная буря, продолжавшаяся несколько часов 30 июля, завершилась, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Индекс Кр снизился до четырех. Это значит, что магнитная буря перешла в слабовозмущенное состояние.
Леус ранее сообщал, что 30 июля в 07:09 началась магнитная буря. Она была слабой.
Ранее стало известно, что в ночь с 30 на 31 июля россияне смогут увидеть крупный звездопад. Однако москвичи пропустят яркое астрономическое явление из-за облачности.