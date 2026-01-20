Синоптик Леус: магнитная буря вновь усилилась до предмаксимальных значений

сегодня в 12:21

Магнитная буря, начавшаяся из-за сильной вспышки на Солнце, вновь усилилась до предмаксимальных значений, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Как и ожидалось, интенсивность возмущений магнитосферы Земли вновь начала расти и после 11 часов 23 минут магнитная буря перешла в разряд очень сильной, уровня G4», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Ранее ученые спрогнозировали магнитные бури на Земле во вторник из-за сильной вспышки на Солнце. Ожидающийся уровень магнитных бурь — G3/G4.

Позднее специалисты лаборатории солнечной астрологии ИКИ РАН отметили, что начавшаяся на Земле магнитная буря достигла уровня G4.7 и стремится к наивысшему G5.

