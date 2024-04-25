Синоптик Колесов: Петербург накрыл дождевой фронт

сегодня в 10:57

Синоптик Александр Колесов сообщил, что в Санкт-Петербурге 25 апреля проходит дождевой фронт. По словам эксперта, в Северной столице ожидаются осадки на протяжении всего дня, хотя возможны и небольшие «сухие» перерывы, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Колесов отметил, что во второй половине дня температура воздуха поднимется только до 6-8 градусов тепла. Ожидается ветер восточного направления с порывами до 10 метров в секунду.

«Но все равно погода сегодня в Санкт-Петербурге малокомфортная», — отметил Колесов.

Между тем в Московском регионе 25 апреля ожидается дождливая, хоть и теплая погода.