«Синдром сентября»: каждый пятый россиянин хочет сменить работу осенью

Level Group: почти каждый второй считает нормой менять работу раз в 2-3 года

С наступлением осени каждый пятый россиянин задумывается о смене работы, а почти каждый второй считает нормальным менять место работы раз в 2-3 года, сообщили РИАМО в компании Level Group.

Согласно исследованию девелопера, почти каждый второй опрошенный (41%) признался, что мысли о смене места работы у него возникают регулярно и прямой связи с временем года нет. При этом выяснилось, что такие мысли приходят в голову каждому пятому россиянину (19%) именно с наступлением осеннего сезона.

Исследование также показало, что значительная доля россиян (39%) довольны текущим местом работы и не планируют увольняться. Любопытно, что примерно такой же процент опрошенных (42%) убежден, что абсолютно нормально работать в одной и той же компании длительное время (больше трех лет).

Почти каждый второй (38%) считает нормальным менять место работы раз в 2-3 года. А 11% считают нормой смену рабочего места раз в год или 1,5 года, еще 9% — несколько раз в год.

