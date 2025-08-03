Силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над территорией России

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Вечером в воскресенье средства противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников ВСУ над российскими регионами, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Украинские беспилотники были сбиты в период с 21.00 мск до 23.00 мск.

В частности, 4 БПЛА были сбиты над территорией Республики Крым, 3 — над территорией Брянской области, 2– над акваторией Черного моря, 1 — над территорией Курской области и один — над Орловской областью.

Ранее на фоне беспилотной опасности петербургский аэропорт Пулково ввел ограничения на прием и отправку региона. Они длились примерно 40 минут. Были задержаны и отменены некоторые рейсы.