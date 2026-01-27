Сильный снег и до -6 градусов ожидается в Московском регионе 27 января

27 января в Московском регионе будет теплее — столбики термометров покажут от минус 6 до минус 4 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Вместе с тем регион накроет пасмурная погода. Ожидается сильный снегопад. Возможны сильные заносы и гололедица.

Ветер будет дуть южный. Порывы составят 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление — 474 мм рт. ст.

Предстоящей ночью похолодает до минус 8 — минус 6 градусов. Снегопад продолжится.

Ранее синоптики отметили, что сильный снег будет идти в Москве и области вплоть до четверга. В связи с этим в столице действует «оранжевый» уровень погодной опасности, а в Подмосковье — «желтый».

