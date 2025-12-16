«Сильный паспорт»: депутата из Тольятти уволят после родов его жены в Чили

Депутата-патриота из Тольятти Александра Дорожкина уволят за роды жены в Чили ради «сильного паспорта», который позволит ребенку путешествовать по миру, сообщает «Абзац» .

Ранее 42-летняя супруга депутата Любовь Марченко в соцсетях откровенно рассказала, что родила второго ребенка не в России, а в Чили, чтобы обеспечить малышу «сильный паспорт» с возможностью безвизовых путешествий по миру.

Ситуация вызвала возмущение на фоне публичных заявлений самого депутата Дорожкина, который в своих соцсетях пишет, что «Россия — это наша Родина, наш дом, наша сила и вдохновение». Позднее женщина извинилась перед «всеми, кого мог задеть» ее пост.

После скандала самарское отделение «Единой России» инициировало проверку в отношении Александра Дорожкина. Депутат Евгений Ревенко отметил, что парламентария лишили всех партийных должностей и отзовут с поста.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.