Сильный дождь ожидается в Подмосковье до утра 21 августа

В Московской области ожидается ухудшение погоды. Начиная с 13:00 20 августа и до утра 21 августа в регионе прогнозируются сильные дожди и порывистый ветер, скорость которого может достигать 14 метров в секунду. Жителей и гостей региона просят быть предельно внимательными в период непогоды, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью.

Специалисты рекомендуют автомобилистам соблюдать повышенную осторожность на дорогах: двигаться с меньшей скоростью, держать большую дистанцию и обязательно включать фары. Не рекомендуется оставлять транспортные средства вблизи деревьев и рекламных конструкций.

Жителям советуют не стоять под деревьями, линиями электропередач и металлическими конструкциями. Также не рекомендуется находиться на открытых пространствах, около водоемов и неустойчивых сооружений.

Старший оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области Петр Рогачев, находясь дома, рекомендовал надежно закрыть окна и убрать все предметы с балконов, чтобы избежать их падения. Он также посоветовал отключать от сети все электроприборы, чтобы сохранить их целостность.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве. Российскую столицу также накроют сильные дожди.